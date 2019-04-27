За разведение костров в пасхальные праздники нарушителей накажут штрафом

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Граждане, которых застанут за разжиганием костров в пасхальную ночь, могут быть оштрафованы на крупную сумму. За загрязнение воздуха предусмотрены штрафы до 3 000 леев для физических лиц и до 25 000 леев для юридических.

Эксперты предупреждают, что вдыхание дыма вредит здоровью и может вызвать бронхит, астму, отравления и заболевания нервной системы, пишет jurnal.md. В зависимости от силы ветра, вредные вещества могут распространяться по воздуху на расстояние более 160 километров.

Таким образом, инспекторы по охране окружающей среды и представители других соответствующих учреждений будут проводить обходы как в лесном фонде, так и в других районах с высоким риском возникновения пожаров.