За противопожарной безопасностью в поминальные дни будут следить 600 спасателей и пожарных

Также в этих целях будут задействованы 200 единиц специализированной техники. Об этом сообщает Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций МВД.

Как отмечает источник, сотрудники ведомства будут следить за соблюдением правил противопожарной безопасности и действовать по мере необходимости. У кладбища “Дойна” 15 и 16 апреля будет постоянно находиться пожарная машина. Кроме того, мобильные группы сотрудников инспектората будут мониторизировать ситуацию на всех кладбищах страны.

Граждан призывают не поджигать сухую растительность, а также быть осторожными со свечами. В рисковых ситуациях следует звонить по срочному номеру 112.