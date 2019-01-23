За прошлую неделю в стране выявлено более 100 случаев гриппа

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Национальное агентство общественного здравоохранения продолжает следить за ситуацией в стране, связанной с распространением гриппа, острых инфекций верхних дыхательных путей и тяжёлых острых респираторных инфекций.

Согласно эпидемиологическим данным в территориях, за неделю (14.01.19-20.01.19) заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей составила 315,30 случаев на 100 000 населения, что ниже порога эпидемии (315,88 случаев на 100 000 населения), но на 59,4% выше по сравнению с прошлой неделей (07.01.19-13.01.19).

С начала холодного сезона был зарегистрирован 271 случай заболевания гриппом, в том числе 135 случаев за последнюю неделю. В течение отчётного периода в вирусологической лаборатории на предмет присутствия вирусов гриппа было исследовано 464 образца, взятых от лиц с острыми вирусными респираторными инфекциями (в том числе 67 образцов на прошлой неделе). Результат оказался положительным в 104 образцах для вирусов, связанных с гриппом, и в 74 образцах, не связанных с гриппом (риновирус, аденовирус, коронавирус, бокавирус и т. д.).

Напомним, что с начала сезона гриппа жертвами AH1N1 стали 6 человек. В республике продолжается вакцинация против гриппа граждан с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.