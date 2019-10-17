За предвыборную агитацию в день голосования будет налагаться штраф

За предвыборную агитацию в день голосования будет налагаться штраф

Предвыборная агитация в день выборов и в день, предшествующий выборам, будет наказываться штрафом. Поправки в Кодекс о правонарушениях вступят в силу завтра, 18 октября.

Принятые парламентом поправки в статью 52 Кодекса о правонарушениях призваны привести законодательство в соответствие с положениями Кодекса о выборах, который запрещает предвыборную агитацию как в день выборов, так и в предшествующий выборам день. Согласно статье 52 Кодекса о правонарушениях, предвыборная агитация в день, предшествующий дню голосования или в день голосования, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 20 условных единиц на физическое лицо и штраф в размере от 40 до 50 условных единиц на должностное лицо или кандидата на выборах, пишет moldpres.md.

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