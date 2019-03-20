За пределами кулуаров

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Почему молодые перспективные спортсмены покидают Молдову?

В Молдове около ста спортивных федераций, но тех денег, которые выделяются на их содержание из госбюджета, явно не хватает. Естественно, предпочтение отдаётся федерациям, представляющим олимпийские виды спорта, которые привозят в страну награды. И успехи есть. Почему же о спорте всё чаще говорят, как об умирающем направлении развития общества?

Молдавский парадокс

В Молдове спорт никогда не финансировался в той мере, в которой заслуживают спортсмены. Однако логично считать: чем больше денег вкладывается в какой-то вид спорта, чем лучше условия у спортсменов, тем выше результат на международных состязаниях. Но практика показывает: если речь идёт о молдавских спортсменах, количество средств не всегда влияет на число наград. В силу вступил новый молдавский парадокс, когда спортсмены как бы пытаются доказать, что они достойны внимания государства.

Как пояснил председатель Ассоциации спортивной прессы Эдуард Чобану, в 2015 году (при не самом лучшем финансировании) наши спортсмены привезли с различных турниров очень много наград. Прошлый год тоже оказался урожайным на медали – и нельзя сказать, что денег было выделено намного больше.

– Награды молдавские спортсмены завоёвывают благодаря силе характера и неиссякаемому энтузиазму. Государство обеспечивает самые насущные их потребности только на 50–60%, и это без учёта многих статей, в том числе и расходов на зарубежные поездки, – считает Э. Чобану. – Для развития различных видов спорта государственных денег никогда не хватит. Одна из задач работы федераций – учиться самостоятельно находить деньги, искать спонсоров.

«Спорт существует не только для того, чтобы привезти медаль, а чтобы привлечь молодёжь здоровым образом жизни. А если из этих ребят вырастут чемпионы – это здорово».

Молодёжь на выбывание

Исчезновение Министерства молодёжи и спорта вызвало недоумение у многих представителей спортивного общества. Мало утешает и тот факт, что спорт курирует один из самых успешных молдавских футболистов, человек с отличными управленческими качествами Раду Ребежа, который из личного опыта знает, с какими проблемами сталкивается спорт в Молдове. Эксперты уверены, что одного-двух профессионалов на весь молдавский спорт явно не хватает.

Главный тренер Национальной сборной Молдовы по водному поло Михаил Нагорный считает, что государство постепенно отстраняется от развития физической культуры и спорта в Молдове.

– Перед федерациями, национальными сборными надо ставить определённые задачи, стимулировать, требовать результатов, но этого нет, – говорит М. Нагорный. – Безусловно, какие-то средства выделяются. Министерство выделяет нам финансы на участие в чемпионате Европы. В последнее время мы продвигаем, как правило, молодёжные команды. Спортсмены взрослой сборной очень часто уезжают за рубеж, где играют за команды других стран. Но, что прискорбно, из страны уезжают юные ребята – отток молодых спортсменов составляет около 90%. Молдавская школа водного поло держится на хорошем уровне, у нас профессиональный тренерский состав, который даёт хорошую базовую подготовку спортсменам. Юные ватерполисты усердно тренируются, чтобы потом выгодно предложить себя европейским клубам.

Не медали ради

Отдельная тема – детские спортивные школы, которых осталось не так уж много. ДЮСШ №2, известная как столичная специализированная школа по гандболу, финансируется столичным управлением образования. Этот бюджет фиксированный, в большей мере рассчитанный на выплату скромной заработной платы педагогам. Дополнительные финансовые средства в школу не поступают. Не хватает на спортивный инвентарь, на форму, на другие статьи расходов. Похожая ситуация складывается в республиканском и столичном спортивных лицеях. В последнем вообще нет никакой базы, и юные гандболисты даже зимой занимаются на улице.

Как рассказал главный тренер национальной сборной Молдовы по гандболу, тренер ДЮСШ №2 Николай Гоменюк, ещё в 2012 году от Международной федерации школа получила хорошее покрытие для спортзала, стоимостью более 100 тысяч евро, соответствующее международным стандартам. Оно до сих пор лежит на складе. Чтобы его постелить, тоже нужны средства.

– В прошлом году нам обещали выделить деньги на эти цели, но мы так ничего не получили, – уточняет Н. Гоменюк. – Обещают в этом году, и мы надеемся, что деньги дойдут до пункта назначения. Но сейчас в спортзале, кроме всего, нужно латать потолок и менять окна. Представьте, что зимой дети занимались при температуре в 4–6 градусов. Считаю, было бы правильным, чтобы спортивные федерации стали государственными с соответствующим финансированием, а спортивные школы находились бы под крылом федераций. Спорт существует не только для того, чтобы привезти медаль, а чтобы привлечь молодёжь здоровым образом жизни. И если из этих ребят вырастут чемпионы – это здорово.

У молдавского спорта много проблем. Кроме недостаточного финансирования, эксперты отмечают полное разрушение спортивной инфраструктуры. На месте спортивных объектов, включая бассейны, размещены жилые дома, коммерческие объекты или просто свалки. Открыто критиковать Министерство просвещения, культуры и исследований, которое ныне заведует развитием спорта, главы федераций по большому счёту боятся, дабы не урезали паёк. Недовольство спортивных деятелей сводится к кулуарным разговорам, а просто разговорами молдавский спорт на новый виток развития не поднять.

КОММЕНТАРИЙ

Словами Бисмарка

Николай Паскару, председатель Федерации национального единоборства «Воевод»: После развала СССР у нас по инерции продолжала существовать старая система поддержки спорта, которая со временем развалилась. Новую систему так и не создали. Условно спорт можно разделить на две части. С одной стороны, это спортивные федерации. Федерации, представляющие олимпийские виды спорта, ещё что-то получают. Остальным очень трудно лоббировать свои интересы, чтобы добиться финансирования. Мы доходим до крайней точки – спорт фактически начинает уходить в подполье. С другой стороны, выступает коммерческий спорт – дорогие элитные спортзалы и бассейны, которые могут посещать только богатые люди.

Когда-то Бисмарк сказал, что если не будем строить школы и спортзалы, то будем строить тюрьмы и больницы. Проблема Молдовы в том, что у нас массовым спортом никто не занимается. На молодёжные программы не хватает денег, потому что чиновники воруют. В стране, где на глазах у всех исчезает миллиард долларов, сложно говорить о развитии спорта.

Реформы с элементом дискомфорта

Мнение Ребежи

– Реформа центральной публичной администрации была стратегическим приоритетом правительства, от которой зависит успешная реализация других сопутствующих реформ, предусмотренных Планом ассоциации РМ–ЕС, а также Соглашением с МВФ. Всякая реформа и каждый новый подход в центральной публичной администрации создаёт некоторые элементы дискомфорта, а система государственного управления должна быть укреплена, чтобы у госслужащих была лучшая профессиональная подготовка и они были мотивированы. В правительстве из 16 министров осталось 9. В каждой области есть по одному госсекретарю – профессионалу, отобранному на конкурсной основе абсолютно объективно и прозрачно.

Могу заверить, что национальный спорт только выиграл вследствие реформы центральной публичной администрации. Хоть в названии министерства отсутствует слово «спорт», учреждение, которым я руковожу, взяло на себя обязательство развивать и модернизировать область спорта, предпринимать конкретные и эффективные меры, чтобы обеспечить высокопрофессиональным спортсменам все необходимые условия для хорошей подготовки.

В наших интересах, чтобы они укрепили репутацию Молдовы, возвысили её доброе имя – в конце концов, спортсмены являются своего рода визитными карточками любого государства.

В 2019 году из госбюджета на массовый спорт, развитие инфраструктуры, на спортшколы и нужды федераций выделено около 137 млн леев. Это на 20 млн леев больше, чем в 2018 году. Нынешний год – предолимпийский, поэтому Национальный олимпийский комитет получил на подготовку в два раза больше средств, чем в 2018 году. Федерациям олимпийских видов спорта будет выделено на 50 % больше бюджетных средств.

Раду Ребежа,

госсекретарь по делам молодёжи и спорта Министерства просвещения, культуры и исследований

Наталья Устюгова