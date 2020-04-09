За повторную езду “подшофе” рыбничанину грозит уголовная ответственность

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26-летнего водителя из Рыбницы остановили автоинспекторы. У сидевшего за рулём были явные признаки алкогольного опьянения.

Акт медицинского освидетельствования подтвердил, что мужчина употреблял спиртное. Как выяснилось, что в июле прошлого года на пьяного водителя уже составляли протокол за аналогичное правонарушение. Тогда суд лишил мужчину права управления транспортным средством, пишет mvdpmr.org.

На этот раз за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения мужчину ждёт уже уголовная ответственность. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.