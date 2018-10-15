За последнюю неделю в столице произошло 29 аварий, в результате которых пострадали 30 человек (ВИДЕО)

По словам заместителя начальника Управления полиции муниципия Кишинёв Силвиу Мушука, на прошлой неделе в столице произошло 29 аварий, в результате которых пострадали 30 человек.

В двух случаях причиной ДТП стало превышение скорости, в пяти других – несоблюдение дистанции, пишет realitatea.md. В то же время на пешеходном переходе пострадали 5 человек, а 5 других пешеходов были сбиты, когда переходили дорогу в неположенном месте.

Кроме этого, на прошлой неделе было зарегистрировано 186 преступлений, из которых 135 были раскрыты. Сотрудники Управления полиции муниципия Кишинёв заполнили 754 протоколов об административном нарушении с наложением штрафов в общей сложности на 611 000 леев, а в течении 72 часов было оплачено 126 000 леев.

В Службу 112 было получено 1 343 звонка. Батальон оперативного реагирования вмешался в 1069 ситуациях и задержал с поличным 27 человек, а ещё 36 были задокументированы.

Напомним, что по данным Национального инспектората патрулирования, молдавские водители продолжают садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и превышать скорость.