За последнюю неделю в Молдове зафиксировано 30 случаев гриппа

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Специалистами Национального агентства общественного здоровья на прошлой неделе было зафиксировано 30 случаев заболевания гриппом. Кроме этого, за это время было обнаружено около 83 195 случаев ОРВИ. Вирусологической лабораторией НАОЗ из 272 случаев подозрений на грипп, подтверждено 15.

Специалисты утверждают, что для беспокойства нет причин, так как количество зарегистрированных респираторных инфекций ниже примерно на 8%, чем за аналогичный период прошлого года. Врачи напоминают, что наиболее эффективным способом защиты от вируса гриппа является вакцинация, передаёт moldpres.md.

В этом году в Молдову было ввезено 200 тысяч доз вакцин против гриппа. Они были распределены медицинским учреждениям страны. Пациенты, желающие пройти вакцинацию, могут обратиться к семейному врачу. Сезон гриппа длится с октября по май.

Чтобы избежать заболевания, эпидемиологи рекомендуют населению не прибегать к самолечению и обращаться к врачу при первых симптомах заболевания. Также необходимо избегать контакта больных с беременными женщинами, лицами с ослабленным иммунитетом, больными сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями органов дыхания, больными сахарным диабетом и ожирением.

По данным НАОЗ, в декабре был зафиксирован первый случай смерти от гриппа. 14-летняя девочка из Кагула, вернувшаяся с родителями из Великобритании, скончалась в результате осложнений от гриппа.