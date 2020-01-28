За последние трое суток более 7 тысяч пациентов обратились в “скорую”

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В период с 24 по 26 января Служба экстренной догоспитальной медицинской помощи зарегистрировала 7 320 обращений. Чаще всего за помощью обращались пациенты с респираторными заболеваниями – 1723 человека.

По данным пресс-службы ведомства, в указанный период бригады врачей оказали помощь 1 076 пациентам с ОРВИ, 722 из них – дети. В медицинские учреждения были доставлены 287 пациентов, из которых 44 – взрослые и 243 – дети.

Кроме этого, за отчётный период бригады скорой помощи зарегистрировали 4 случая гриппа: три пациента из Кишинёва и один пациент из Яловен. Заболевшим от 6 до 56 лет. После оказания первой медицинской помощи, пациенты были доставлены в медучреждения.