За последние сутки жертвами ДТП из-за непогоды стали более 15 человек

Об этом сообщил Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи.

Так, согласно полученным данным, за последние 24 часа из-за неблагоприятных погодных условий в стране произошло большое количество аварий, в результате которых пострадавшим требовалась медицинская помощь.

Одна из аварий произошла вблизи города Фрунза Окницкого района. На место происшествия прибыли 3 бригады скорой помощи, которые оказали первую медпомощь пятерым пострадавшим. Ещё одно ДТП произошло на трассе Кишинёв – Кагул, вблизи села Князевка. В результате аварии помощь понадобилась 4 людям, получившись травмы различной степени тяжести.

Очередная авария произошла в населённом пункте Колибаш Кагульского района. В этом случае травмы получили 2 человека. А в ДТП с участием микроавтобуса, которое произошло на трассе Холеркань-Устья, было зарегистрировано 6 пострадавших.

После того, как жертвы аварий получили первую медпомощь, они были госпитализированы в ближайшие районные больницы.