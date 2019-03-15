За последние сутки в Молдове огонь охватил более 40 гектаров земли (ВИДЕО)

За последние сутки в Молдове огонь охватил более 40 гектаров земли (ВИДЕО)

Более 40 гектаров сухой растительности сгорело за последние 24 часа в результате шести пожаров, которые вспыхнули в Каушанском и Штефан-Водском районах.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, пожарные быстро прибыли к местам возгорания и потушили пожары, которые регистрировались и в ночное время суток. Все возгорания были благополучно ликвидированы, пишет publika.md.

ГИЧС призывает граждан страны соблюдать правила пожарной безопасности и не сжигать сухую растительность и мусор. В чрезвычайных ситуациях рекомендуется звонить в Службу 112.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md