За последние сутки в Молдове огонь охватил более 40 гектаров земли (ВИДЕО)

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Более 40 гектаров сухой растительности сгорело за последние 24 часа в результате шести пожаров, которые вспыхнули в Каушанском и Штефан-Водском районах.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, пожарные быстро прибыли к местам возгорания и потушили пожары, которые регистрировались и в ночное время суток. Все возгорания были благополучно ликвидированы, пишет publika.md.

ГИЧС призывает граждан страны соблюдать правила пожарной безопасности и не сжигать сухую растительность и мусор. В чрезвычайных ситуациях рекомендуется звонить в Службу 112.