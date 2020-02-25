За последние сутки спасатели приняли более 80 вызовов (ФОТО)

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За последние 24 часа сотрудники ГИЧС побывали на 87 вызовах, среди которых – 30 случаев возгорания растительности и 23 вызова для демонтажа шиферных листов и панно, повреждённых ветром.

Спасатели выезжали на уборку поваленных деревьев в районы Сороки, Ниспорены, Каушаны, Комрат, Новые Анены и Леова. В районах Криуляны и Комрат потребовался демонтаж нескольких повреждённых электрических панелей, а также шиферных листов, которые могли упасть с крыш.

Согласно информации ГИЧС, наибольшее количество повреждений было зарегистрировано в районах Каушаны, Теленешты и Оргеев. Так, в Каушанах было повреждено около 260 м2 металлочерепицы на крыше районного совета. Около 50 м2 металлочерепицы снесло ветром со здания детского сада в селе Урсоая. Также в данном районе пострадали несколько складов, а также жилой дом, с которого ветер сорвал 40 м2 металлочерепицы.

Во всех населённых пунктах, пострадавших от неблагоприятных погодных условий, продолжают работать районные комиссии по чрезвычайным ситуациям.