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За последние сутки пожары унесли жизни двоих жителей Молдовы

За последние сутки пожары унесли жизни двоих жителей Молдовы

Всего спасателям пришлось за последние 24 часа ликвидировать 12 пожаров.

Первая трагедия произошла в селе Яргара Леовского района. Сообщение о возгорании поступило в 16.20. Прибывшие пожарные, однако не успели спасти 72-летнюю хозяйку дома. Спасатели обнаружили лишь ее обугленное тело.

Второй случай зафиксирован в селе Николаевка Глодянского района. Местный житель обнаружил 49-летнего хозяина дома без признаков жизни. Огонь также повредил материальные ценности, находящиеся внутри помещения.

Специалистам на данный момент предстоит установить причину пожаров.

Ранее стало известно, что отравившиеся природным газом вице-примар Стрэшень и ее сын все еще находятся в коме.

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