За последние сутки пограничники зафиксировали десятки нарушений

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

3 человека нарушили режим КПП;

2 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;

7 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

3 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 51 508. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 26 781. Из общего числа людей, пересекающих границу, 28 141 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 341.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 9 452 пересечения,

КПП «Леушены» – 9 289 пересечений,

КПП «Скуляны» – 5 343 пересечения,

КПП «Атаки» – 5 092 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 981 пересечение,

КПП «Кагул» – 3 175 пересечений,

КПП «Паланка» – 2 191 пересечение,

КПП «Костешты» – 2 167 пересечений,

КПП «Крива» – 1 667 пересечений.