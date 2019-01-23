За последние сутки на дорогах Приднестровья произошло несколько ДТП

За последние сутки на дорогах Приднестровья произошло несколько ДТП

За прошедшие сутки в Приднестровье зафиксировано 3 ДТП – 1 в Тирасполе и 2 в Бендерах. К счастью, во всех случаях удалось обойтись без жертв. Повреждения получили 5 транспортных средств.

Невнимательным оказался 67-летний житель Тирасполя, открывая дверь автомобиля Volkswagen. Проезжавшая мимо машина Toyota задела дверь его машины, пишет mvdpmr.org.

В Бендерах 58-летний водитель был неосторожен при движении задним ходом. На автомобиле Ford мужчина совершил наезд на припаркованный “ВАЗ-2109”, принадлежащий 26-летнему местному жителю.

В тот же день в Бендерах произошло ещё одно ДТП: автомобиль Volkswagen врезался в опору шлагбаума. Авария произошла из-за того, что 46-летний водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

По данным фактам проводятся проверки. Обстоятельства инцидентов выясняются.

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