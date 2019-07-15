За последние полгода за попытки дачи взятки полицейским было возбуждено 28 уголовных дел

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За последние полгода в Молдове было возбуждено 28 уголовных дел по факту активной коррупции. Речь шла о взятках сотрудникам полиции. Это на 10 уголовных дел меньше, чем в прошлом году, когда количество таковых составило 38.

В то же время за указанный период было возбуждено 10 уголовных дел против самих полицейских за пассивную коррупцию. Это на 12 случаев меньше, чем в прошлом году, когда таковых было 22.

О попытках дачи или получения взятки граждан призывают сообщать по телефону: 068999902.