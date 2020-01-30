За последние двое суток врачи “скорой” оказали помощь 13 пациентам, пострадавшим в ДТП

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За последние 48 часов Служба скорой догоспитальной медицинской помощи оказала квалифицированную первую медпомощь 13 пациентам, получившим травмы в результате 10 ДТП. 12 пострадавших были доставлены в медучреждения.

Кроме этого, за отчётный период бригадами скорой помощи был зарегистрирован 21 случай отравления. Так, 5 человек получили отравление угарным газом, 3 человека – алкогольное отравление, 6 – медикаментозное, сообщает пресс-служба Национального центра скорой догоспитальной медицинской помощи.

Всего в период с 27 по 28 января было зарегистрировано 5 117 обращений. 75% от всех случаев оказались срочными. Врачи оказали помощь на догоспитальном этапе 1 132 пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе 8 пациентам с острым коронарным синдромом, а также 634 пациентам с неврологическими заболеваниями.