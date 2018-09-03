За последние 72 часа пограничники обнаружили 4 поддельных водительских удостоверения

Инциденты произошли на КПП Костешть, Крива и Джурджулешть – Галац.

В частности, как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, поддельное водительское удостоверение было обнаружено у 46-летнего гражданина Турции, который пытался въехать в Молдову через КПП Джурджулешть – Галац. Во время проверки пограничники заметили многие подозрительные элементы на документе. Мужчина заявил, что получил удостоверение по почте и потребовал у турецких властей заменить старые права на новые, международного образца.

Поддельные права предъявил на этом же пункте 28-летний молодой человек с двойным гражданством – Молдовы и Румынии. Во время проверки выяснилось, что водительское удостоверение, якобы выданное властями Румынии, не совпадает с оригиналом. Автовладелец заявил, что оформил документы через незнакомых людей и не знал о подделке.

Водительское удостоверение, якобы выданное властями Украины, с четкими признаками подделки предъявил еще один гражданин РМ, на сей раз – на КПП Костешть, который пытался выехать из нашей страны на машине марки BMW, зарегистрированной в Румынии. Известие о том, что его права оказались подделанными, удивило мужчину, который заявил, что получил их законно.

Еще один инцидент произошел на КПП Крива. 33-летний водитель машины марки Peugeot Partner предъявил водительские права, выданные ему румынскими властями. Объяснить факт подделки мужчина не смог, отметив, что пользуется удостоверением с 2006 года, и до сих пор проблем в данной связи у него никогда не возникало.

Документы были изъяты и направлены на экспертизу. Виновным грозит штраф до 650 условных единиц, от 150 до 200 часов общественных работ или до 2 лет тюрьмы.