За последние 24 часа 418 детям в стране понадобилась скорая медицинская помощь

Об этом свидетельствует статистика, представленная Национальным центром неотложной догоспитальной медицинской помощи.

В целом же за последние 24 часа Служба скорой медицинской помощи оказала помощь по 2188 запросам. 348 запросов были связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 315 – с неврологическими, 326 – с респираторными чрезвычайными ситуациями.

Были совершены выезды на 6 ДТП, в результате которых травмы получили 4 взрослых и 2 детей. Аварии случились в Кишиневе, а также в населенных пунктах Теленештского, Криулянского и Хынчештского районов.

В селе же Темелеуць Флорештского района врачам пришлось на дому принимать роды. Роды состоялись в срок и прошли без осложнений. И новорожденная, и ее мать чувствуют себя удовлетворительно и направлены в районный роддом.