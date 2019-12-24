За последние 13 лет число студентов в Молдове существенно снизилось

0

В последние годы число студентов в Молдове постоянно снижается. В этом году их количество достигло минимального уровня за последние 24 года: 56,8 тыс. студентов, что на 3,8 тыс. меньше, чем год назад.

По оценкам экспертов, сегодня наблюдается не только сокращение числа студентов университетов, но и снижение их доли в обществе, пишет moldpres.md. Такая тенденция вызвана несколькими основными факторами. Во-первых, это резкое сокращение числа несовершеннолетних в Молдове. Так, за последние 13 лет число детей студенческого возраста сократилось примерно на 150 тыс. человек: с 364 тыс. в 2006-2007 гг. до 210 тыс. в настоящее время. Второй фактор – уменьшение числа поступающих в вузы, а также отъезд молодёжи на учёбу за рубеж.

В сложившейся ситуации эксперты отмечают, что государство должно переосмыслить свою политику в этой области и сосредоточить бюджетные ресурсы на приоритетных сферах, в частности, на подготовке специалистов для работы в бюджетном секторе и стратегических отраслях национальной экономики.