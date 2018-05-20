За порядком на выборах в Кишиневе будут следить порядка тысячи полицейских

Сотрудники Управления полиция муниципия Кишинев будут готовы ответить на обращения горожан и обеспечить порядок на протяжении голосования 20 мая, когда в столице пройдут выборы генерального примара.

Для этого будут задействованы порядка 1000 полицейских. Кроме того, правоохранительные органы обратились ко всем жителям муниципия, призвав их:

соблюдать законодательство, общественный порядок и законные требования правоохранительных органов;

воздерживаться от действий, которые могут воспрепятствовать мирному проведению мероприятия и от призывов к подобным действиям;

во время мероприятия не брать с собой оружие, взрывчатые предметы, запрещенные вещества или другие объекты, которые могут поставить под угрозу жизнь или здоровье граждан;

постоянно следить за своими детьми во избежание неприятных ситуаций.

Отмечается также, что экономическим агентам запрещено торговать алкогольными напитками в радиусе 100 метров от избирательных участков. Полицейские готовы реагировать на все обращения председателей избирательных участков и простых граждан об увиденных ими нарушениях.