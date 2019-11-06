За попытку подкупа полицейских нескольким водителям грозит тюрьма и штрафы

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Десять водителей, которые пытались подкупить патрульных инспекторов в течение последней недели, рискуют получить до 6 лет лишения свободы и штраф в размере от 100 000 до 200 000 леев. Министерство внутренних дел уточняет в пресс-релизе, что некоторые водители настаивали на предоставлении денег полицейским, даже когда их предупреждали об уголовной ответственности. В некоторых случаях водители оставили деньги в служебных автомобилях инспекторов.

Так, 10 водителей предложили сотрудникам НИП суммы от 100 до 500 леев за различные нарушения. Речь идёт о вождении в нетрезвом состоянии, превышении скорости, отсутствии водительских прав или др. Половина случаев была зарегистрирована в Кишинёве, пишет ipn.md.

Граждан призывают воздерживаться от коррупционных действий. В случае, если им известны факты коррупционного характера, они должны позвонить на короткий номер 1520.