За попытку незаконного пересечения границы задержаны 4 человека

За попытку незаконного пересечения границы задержаны 4 человека

Попытку незаконно пересечь молдо-румынскую границу пресекли два дня назад в пункте пропуска “Леушены”.

Два гражданина Турции в сопровождении двух граждан Молдовы были задержаны на берегу Прута. Патруль Пограничной полиции заметил мужчин, идущих от села Поганешть в направлении реки.

Изначально граждане утверждали, что пришли на рыбалку. У них даже имелись при себе рыболовные снасти. Однако в ходе расследования выяснилось, что граждане Турции 36 и 60 лет намеревались добраться до Польши путём мошеннического пересечения государственной границы. Они обратились за помощью к двум жителям села Устия Дубоссарского района в возрасте 57 и 34 лет, отца и сына.

Представленные задержанными документы были направлены на экспертизу. По факту случившегося проводится разбирательство.

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