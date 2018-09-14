За полгода видеокамеры на дорогах зарегистрировали 167 тысяч нарушений автовладельцев

За полгода видеокамеры на дорогах зарегистрировали 167 тысяч нарушений автовладельцев

В то же время уровень выплаты штрафов составил 87,58%. Такие данные Национальный инспекторат патрулирования представил в ответ на запрос информагентства IPN.

Количество нарушений существенно выросло – за аналогичный период прошлого года их число составляло 153 тысячи. В то же время уровень выплаты штрафов в 2017 году был меньше – 86,6%.

Наибольшее количество нарушений касаются превышения максимально допустимой скорости движения. За первые шесть месяцев 2018 года число таковых составило 82 тысячи.

Автоматизированная система наблюдения за дорожным движением охватывает данные, полученные с видеокамер, установленных на 33 перекрестках и 8 участках дорог в Кишиневе, а также с оборудования, установленного на мобильных единицах.

 

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