За полгода в столице было зарегистрировано 143 случая энтеровирусных заболеваний (ВИДЕО)

За первые 6 месяцев текущего года на территории Кишинёва было зафиксировано 143 случая заражения энтеровирусной инфекцией. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Примечательно, что в шести случаях врачи диагностировали серьёзный менингит, передаёт publika.md. Большинство из заболевших – дети до 7 лет. В связи с этим представители столичного управления образования, молодёжи и спорта потребовали уделять больше внимания состоянию здоровья детей, которые посещают детские сады, а также ограничить участие несовершеннолетних в крупных культурных или спортивных мероприятиях. Кроме этого, рекомендуется при подозрении на энтеровирус немедленно изолировать ребенка и сообщить о случае в Агентство общественного здоровья.

Энтеровирусная инфекция – это инфекционное заболевание. Пути передачи ‑ водный, контактно‑бытовой, пищевой и воздушно‑капельный. Основные симптомы – лихорадка, сильные головные боли и рвота. Инкубационный период составляет от трех до семи дней. Энтеровирусы попадают в организм человек через желудочно-кишечный тракт, размножаются там, а затем проникают в центральную нервную систему.