За полгода в Приднестровье привлекли к уголовной ответственности 8 пьяных водителей

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За последние полгода на дорогах Приднестровья остановили 670 нетрезвых водителей. Это на 30 человек больше, чем за аналогичный период 2018-го, пишет novostipmr.com.

Источник напоминает, что весной прошлого года в Приднестровье ужесточили наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Тем, кто уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, грозит уголовное наказание: штраф в размере от 3 700 до 7 400 рублей, обязательные работы до 240 часов либо лишение свободы на срок до 2 лет.

За полгода по данной статье возбуждено 30 уголовных дел, из которых 16 уже направили в суд. По восьми из них вынесены решения. Штрафные санкции применили в отношении шести автовладельцев, еще двое приговорены к принудительным работам.