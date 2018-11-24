За полгода в Кишинёве родили 36 несовершеннолетних: самой младшей 13 лет

В первом полугодии текущего года 36 несовершеннолетних девочек родили в Муниципальной больнице №1. Самой юной из них едва исполнилось 13 лет. Если в 2015 году в той же больнице 36 девочек родили до достижения совершеннолетия, то в 2016 и 2017 годах эта цифра достигла 66.

Такие данные представила врио начальника Муниципального управления по защите прав ребенка Лучия Качук, передает ipn.md. По её словам, из 36 несовершеннолетних, которые родили в первой половине этого года, одна была в возрасте 13 лет, три –14 лет, шесть – 15 лет, девять – 16 лет и 17 девочек в возрасте 17 лет. Начальник управления отметила, что и количество абортов среди девочек подростков увеличивается.

– Существует ряд причин, которые приводят к тому, что девочки рожают в юном возрасте. Речь идет о миграции родителей, пороках, низком уровне воспитания, сексуальном насилии и пр. Эти девушки становятся крайне уязвимыми в такой ситуации, часто доходят до суицидальных попыток, бросают детей и пр. Речь идет о ребенке с другим ребенком, который не прожил полностью детство, – отметила Лучия Качук.

Она добавила, что в учебную программу в обязательном порядке необходимо ввести аспекты сексуально-репродуктивного образования, а также продвижение семейных ценностей и роли родителей в воспитании детей.

Народный адвокат по правам ребенка Майя Бэнэреску сказала, что сексуальное образование среди детей не должно быть запретной темой. Это является одной из форм поддержания здоровья и защитой ребенка от сексуального насилия. Майя Бэнэреску отметила, что половое воспитание должно начинаться с малых лет, потому что среда интернета становится все более и более вредной в этом смысле.