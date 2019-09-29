За полгода туристический центр в Гагаузии посетило более 500 человек (ФОТО)

За полгода туристический центр в Гагаузии посетило более 500 человек (ФОТО)

Более 560 туристов получили консультацию в информационном туристическом центре Гагаузии за прошедшие полгода. Из общего числа 203 туриста – иностранцы.

Как передаёт gagauzinfo.md, информационный туристический центр был открыт в муниципии Комрат в начале текущего года. Здесь туристы могут узнать, что интересного можно посетить в Гагаузии. За полгода в центре побывал 561 турист, из которых 203 человека – из Турции, Сербии, Испании, Австрии и Германии.

В туристическом центре гости Гагаузии могут получить необходимую информацию, воспользоваться услугами гида, а также приобрести сувенир ручной работы от гагаузских мастеров.

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