За полгода Таможенная служба пополнила госбюджет на 10,3 млрд леев

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С 1 января по 1 июля Таможенной службой было собрано 10,298 млрд леев.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма возросла на 635 млн леев. А в 2018 году был зарегистрирован рост в 270 млн леев по сравнению с 2017 годом, сообщает пресс-центр Таможенной службы. Сумма была получена в основном в результате сбора налога на добавленную стоимость (НДС), а также за счет акциз и таможенных пошлин.

Таким образом, по сравнению с аналогичными периодами в 2018 и 2017 годах Таможенная служба значительно увеличила объем поступлений в госбюджет.