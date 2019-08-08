За полгода НАБПП оштрафовало более 40 учебных учреждений страны

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Более 40 протоколов с наложением штрафов в размере около 55 тыс. леев составило в первом полугодии текущего года Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов. Санкции были применены в результате проверок в блоках питания общеобразовательных учебных учреждений страны.

В то же время, как передаёт moldpres.md, инспекторы выдали более 300 предписаний, необходимых для устранения выявленных недостатков. В этой связи руководство Национального агентства по безопасности пищевых продуктов подтвердило, что в случае выявления в общественных детских столовых несоответствующих продуктов, ответственность несёт как поставщик, так и администрация учебного заведения.