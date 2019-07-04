За пять дней палатку “антижара” в Комрате посетили 2,8 тысячи человек

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За пять дней палатку “антижара”, установленную на центральной площади Комрата, посетили 2 800 человек. Об этом сообщили в региональном управлении чрезвычайных ситуаций Гагаузии.

C 24 июня по 1 июля реабилитационный центр РУЧС Гагаузии в Комрате посетило 2 887 человек, было израсходовано 34 бутыля воды. Согласно полученной информации, 24 июня палатку “антижара” посетили 519 человек, 25 июня – 533, а 26 июня – 556. Днем позже в палатку выпить прохладной воды пришли 612 человек. А 1 июля – 667 человек., передаёт gagauzinfo.md.

В целях предотвращения несчастных случаев, условленных высокой летней температурой, Региональное управление ЧС АТО Гагаузия рекомендует:

в дни с повышенной температурой воздуха (выше +28˚ С) не выходить на улицу без особой необходимости, особенно в период максимальной солнечной активности (с 11 до 17 часов), а если вы находитесь на улице, то передвигайтесь по тенистой части улиц, под деревьями;

в жаркие дни носить лёгкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать лёгкие головные уборы и брать с собой бутылочку с водой;

в помещении с кондиционером не устанавливать температуру ниже +23-25˚С. Если кондиционер в квартире или на рабочем месте отсутствует, можно охладить воздух, используя ёмкость с водой, которая ставится перед вентилятором. Вода под действием напора тёплого воздуха испаряется, охлаждая помещение на 2-3 градуса;

в жаркую погоду исключить из своего рациона жирные, жареные и сладкие блюда. В меню должна быть лёгкая пища – овощи, фрукты, отварная или тушеная рыба, курица, холодные супы и окрошки. Помните о правилах санитарной гигиены – тщательно мойте овощи и фрукты проточной водой, мясо, рыбу обязательно проваривайте;

для защиты организма от обезвоживания необходимо больше пить – не менее 1,5-3 литров в день. Причём основной объём (до двух литров жидкости в разном виде) лучше употребить в утренние или вечерние часы, чтобы организм смог запастись влагой.