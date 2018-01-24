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За пьянство за рулем в Молдове хотят наказывать работой в морге

За пьянство за рулем в Молдове хотят наказывать работой в морге

Это лишь одно из ужесточений наказания за такое опасное нарушение, введение которых рассматривают власти.

Также существуют предложения запрещать потребление алкоголя на время лишения прав, отправлять пойманных нетрезвыми водителей на повторное прохождение курсов вождения, либо и вовсе пожизненно лишать прав. Предложения будут собраны минюстом в проект закона, который впоследствии будет отправлен в правительство на утверждение, пишет protv.md.

Отмечается, что к таким необычным мерам власти вынуждают сами водители, которых от нарушений не удерживают даже сильно возросшие штрафа – около 25 тысяч леев.

В Национальном инспекторате пробации доказывают это тревожной статистикой. Так, если в 2015 году в их базе данных было зарегистрировано 3331 нетрезвый водитель, то в 2016 году их чисто достигло 4031 человека – на 700 больше.

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