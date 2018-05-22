За первые три месяца этого года в Молдове появились 43 новые аптеки

За первые три месяца этого года в Молдове появились 43 новые аптеки

Такие данные представило Агентство по лекарствам и медицинским изделиям в отчёте деятельности в первом квартале 2018 года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, большинство из аптек были открыты в Кишинёве – 11 филиалов, в районе Хынчешт и Единец открыто по 7 филиалов, а также 3 филиала – в Бельцах. В то же время 23 фармацевтические компании в указанных населённых пунктах прекратили свою деятельность.

Кроме этого, за отчётный период было отклонено 6 заявок на выдачу лицензии на деятельность из-за несоответствий требованиям Закону о фармацевтической деятельности. В частности, предприниматели планировали разместить новые филиалы на расстоянии менее чем 250 метров доступного пути от действующих аптек, а также на расстоянии менее чем 500 метров от действующих аптек, имеющих производственный отдел. В некоторых случаях не были соблюдены демографические нормативы.

Агентство также аннулировало 8 лицензий на деятельность по запросам самих экономических агентов. Всего за отчётный период было выпущено 85 решений, направленных на лицензирование фармацевтической деятельности.

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