За первые 3 месяца года в налоговой зарегистрировали более 3 000 договоров об аренде

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В период с января по март 2019 года сотрудники Налоговой службы зарегистрировали более 3 тыс. договоров аренды недвижимого имущества. В то же время, за первые 3 месяца текущего года было выявлено более 1 500 собственников, сдающих в аренду недвижимость без документов, которые были призваны к соблюдению действующего законодательства.

Налоговые инспекторы провели проверки у 150 физических лиц, которые предоставляют в аренду недвижимое имущество, обеспечив тем самым дополнительные выплаты в бюджет в размере 126 тыс. леев. Кроме того, за счет пеней было получено 5 тыс. леев, а за счёт штрафов – 27 тыс. леев, пишет moldpres.md.

Согласно законодательству, физические лица, сдающие в аренду недвижимость, должны платить налог в размере 7% от полученных доходов. Лица, которые не выполняют соответствующие обязательства, рискуют быть оштрафованными в соответствии с положениями Налогового кодекса.