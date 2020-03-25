За отказ пырнул девушку ножом: в Дубоссарах задержали влюблённого разбойника

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Чудовищный случай произошёл в Дубоссарах. 31-летний гражданин Молдовы нанёс удар ножом 19-летней жительнице Дубоссар за то, что она не отвечала взаимностью на его знаки внимания. При задержании мужчина вёл себя неадекватно.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, потерпевшая была экстренно госпитализирована в районную больницу с диагнозом «непроникающее ножевое ранение передней стенки брюшной полости». Ей была оказана оперативная помощь. Медики оценивают состояние девушки как средней степени тяжести.

В ходе разбирательства было установлено, что мужчина оказывал молодой особе знаки внимания, на которые она не отвечала взаимностью. Видимо, нож стал последним аргументом пылкого влюблённого.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

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