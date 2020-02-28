За особые заслуги в области здравоохранения: президент вручил Орден Почета уроженцу Молдовы, прославившемуся за рубежом (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон вручил сегодня Орден Почета Габриелю Гурману, профессору Университета имени бен Гуриона в Государстве Израиль, консультанта сети больниц Inshine Healthcare в Китае, главного редактора издания Европейского общества анестезиологов ESA Newsletter.

Ранее президент подписал указ о присвоении этой высокой награды в знак признания особых заслуг Гурмана в развитии и углублении международного сотрудничества в области здравоохранения, за личный вклад в разработку и реализацию национальных проектов в сфере анестезиологии и реаниматологии, а также за постоянную поддержку в обучении и повышении квалификации медицинских специалистов.

Габриель Гурман родился в 1939 году в Сороках. На протяжении многих лет он реализовал различные проекты на территории Республики Молдова, вовлекал молдавских медиков в международные проекты в области анестезии и интенсивной терапии, а также провел многочисленные международные научные конференции с участием студентов, врачей-резидентов и аспирантов из Республики Молдова.

Игорь Додон поблагодарил его за проводимую им работу и пожелал крепкого здоровья и дальнейших успехов.