За особые заслуги перед государством и многолетний труд: президент вручил награды группе граждан (ФОТО, ВИДЕО)

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В среду в ходе официальной церемонии президент вручил высокие государственные награды группе граждан Республики Молдова на основании ранее подписанных им указов.

Так, награды были вручены в знак высокой оценки особых заслуг перед государством, за многолетний добросовестный труд в различных областях, за высокие профессиональные качества и интенсивную работу в социальной сфере.

– Поздравил всех с этим особым событием, отметив, что буду и далее поддерживать и поощрять людей, которые посвятили себя делу, своим профессионализмом и преданностью способствуя развитию и процветанию нашего государства. В завершение церемонии сердечно поздравил всех присутствующих с наступающими зимними праздниками, пожелав процветания в будущем году, – отметил президент на своей странице в соцсети.