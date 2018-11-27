За одну ночь воры проникли в два филиала банков в Гагаузии

За одну ночь воры проникли в два филиала банков в Гагаузии

В ночь на 27 ноября сразу два филиала коммерческих банков в Гагаузии подверглись нападению группой неизвестных.

Речь идет о филиале Moldindconbank в Конгазе и Moldova-Agroindbank в Баурчи, пишет новостной портал gagauzinfo.md. Сообщение в полицию о сработавшей сигнализации в филиале банка в Конгазе поступило в 02:05. А полчаса спустя правоохранители узнали о вскрытии двери в филиале банка в Баурчи. В этом селе преступники ничего не украли.

Более подробная информация не разглашается в интересах следствия. Полиция ищет преступников.

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