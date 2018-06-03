За нового генпримара Кишинева проголосовали уже более 100 тысяч горожан

За нового генпримара Кишинева проголосовали уже более 100 тысяч горожан

По состоянию на 12.30 во втором туре выборов градоначальника приняли участие уже 104538 кишиневцев или 16,49% от общего числа включенных в списки избирателей. 

Самая большая явка – на Рышкановке, 17,91%. На втором месте Ботаника с 17,46%, на третьем Центр – 17,11%. Самую низкую явку показывают пригороды, где к этому часу проголосовало всего 13,87%. Отметим, что в первом туре голосования явка в 12.30 составляла почти на 2% меньше – 14,53%.

Напомним, сегодня проходит второй тур выборов генерального примара Кишинева. За победу борются два кандидата: кандидат ПСРМ Ион Чебан, занявший первое место в первом туре голосования, и кандидат так называемых проевропейских сил Андрей Нэстасе. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.

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