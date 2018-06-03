За нового генпримара Кишинева проголосовали уже более 100 тысяч горожан

По состоянию на 12.30 во втором туре выборов градоначальника приняли участие уже 104538 кишиневцев или 16,49% от общего числа включенных в списки избирателей.

Самая большая явка – на Рышкановке, 17,91%. На втором месте Ботаника с 17,46%, на третьем Центр – 17,11%. Самую низкую явку показывают пригороды, где к этому часу проголосовало всего 13,87%. Отметим, что в первом туре голосования явка в 12.30 составляла почти на 2% меньше – 14,53%.

Напомним, сегодня проходит второй тур выборов генерального примара Кишинева. За победу борются два кандидата: кандидат ПСРМ Ион Чебан, занявший первое место в первом туре голосования, и кандидат так называемых проевропейских сил Андрей Нэстасе. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.