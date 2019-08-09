За незаконную установку камер видеонаблюдения житель столицы был оштрафован на 3 500 леев

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Национальный центр по защите персональных данных рассмотрел дело, связанное с обработкой данных личного характера с помощью системы видеонаблюдения, установленной физическим лицом в Кишинёве.

Как сообщает пресс-служба ведомства, система видеонаблюдения состояла из трёх установленных камер: в общем дворе с обзором на ворота, на столбе во дворе и на внешней стене дома. В связи с этим обзор установленных камер оказался чрезмерным, в зону которого входят потенциальные прохожие, жители этого двора, а также входы в другие квартиры, однако согласия на это не было получено.

Кроме этого, в результате проведенных расследований было выявлено, что система видеонаблюдения, которая фиксирует изображения субъектов данных с персональным характером, была установлена без уведомления Национального центра по защите персональных данных.

В связи с этим на имя нарушителя был заполнен протокол, который впоследствии направлен в суд. Житель столицы был признан виновным и получил штраф в размере 3 500 леев.