За незаконную охоту на фазанов вблизи Кишинёва мужчине грозит крупный штраф

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Мужчину, убившего на охоте фазана, оштрафовали на 1 500 леев. По словам специалистов, ущерб, нанесённый Охотничьему фонду, составил 2 000 леев.

Согласно полученным данным, оружие и патроны были изъяты сотрудниками Инспектората полиции сектора Ботаника. Кроме этого, во время проверок, проводимых за городом Дурлешты, был пойман мужчина, который охотился на фазанов без соответствующей экипировки. На его имя был заполнен протокол об административном нарушении, который предусматривает выплату штрафа в размере 600 леев, передаёт tv8.md.

По словам главы столичного Инспектората по охране окружающей среды Лилиана Мунтяну, группы людей, которые охотились на фазанов, были проверены в рамках рейдов, проводимых на территориях за пределами города Дурлешты, коммуны Сынжера и города Кодру.