За несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом наложены штрафы на 1,3 млн леев

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Сотрудники Генерального инспектората полиции задокументировали 66 случаев несоблюдения мер по предупреждению и борьбе с вирусом Covid-19 и наложили штрафы на более чем 1,3 млн леев. Об этом заявил министр внутренних дел Молдовы Павел Войку.

Штрафы были наложены за несоблюдение правил гигиены, ограничений на перевозку пассажиров, игнорирование подчинения и агрессивное поведение по отношению к работникам медицинской системы, а также другие нарушения. По словам Войку, пишет moldpres.md, 24 из составленных протоколов – за нарушения физическими лицами, 19 – экономическими агентами и 23 – пассажирскими перевозчиками.

– Сотрудники МВД вместе с коллегами из правительства круглосуточно участвуют в мероприятиях по борьбе с вирусом. Наша миссия – информировать людей об опасностях, а также наказывать в ситуациях, когда люди небрежно относятся к введённым государством мерам, – отметил чиновник.

Напомним, что ранее вступил в силу Закон о внесении поправок в некоторые нормативные акты, предусматривающие наказания, в том числе штрафы, за несоблюдение мер по профилактике или борьбе с эпидемическими заболеваниями.

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