За неделю в столице зарегистрировали 12 случаев туберкулёза

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За прошедшую неделю в столице было зарегистрировано 12 заболевших туберкулёзом. Среди них – 11 случаев в коллективе и 1 – в медучреждении.

Такие данные были обнародованы главой Управления соцобеспечения и здравоохранения Кишинёва Татьяной Бучарской во время оперативного совещания в примэрии, пишет jurnal.md. Глава ведомства также заявила, что на прошлой неделе зарегистрировали 2 464 случая ОРВИ.

Также было отмечено, что к текущему моменту медучреждения получили около 24 тысяч доз вакцины против гриппа, а более 10,3 тысяч человек из групп риска были вакцинированы.