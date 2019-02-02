За неделю в Приднестровье зарегистрировали 155 заявлений о преступлениях

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С 25 по 31 января на территории Приднестровья зарегистрировано 155 сообщений о преступлениях. По 125 из них установлены подозреваемые лица.

За указанный период также было зарегистрировано: 1 убийство, 1 грабёж, 22 кражи, 1 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 8 фактов незаконного оборота наркотиков и 3 преступления в сфере экономики. Сотрудниками милиции были обнаружены 11 преступников из числа объявленных в розыск, 7 госдолжников и 1 гражданин, в отношении которого избрана мера пресечения “подписка о невыезде”.

За прошедшую неделю в результате ДТП погиб 1 человек и 1 получил травмы, передаёт mvdpmr.org. Зарегистрировано 40 аварий, в которых пострадали только транспортные средства. Было составлено 879 административных протоколов за нарушение ПДД, а также выявлено 15 водителей, которые управляли транспортом в нетрезвом состоянии.

С 25 по 31 января на территории ПМР зарегистрировано 8 пожаров: по 2 в столице, Бендерах и на территории Каменского района, по 1 в Дубоссарах и Рыбнице. В результате возгорания в г. Дубоссары погибли 2 человека. За нарушение правил пожарной безопасности было составлено 19 административных протоколов.