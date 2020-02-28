За неделю в Приднестровье произошло девять пожаров: два человека погибли

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В период с 21 по 27 февраля на территории Приднестровья было зарегистрировано 192 заявления и сообщения о преступлениях. По 147 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

По данным МВД Приднестровья, за отчётный период в Приднестровье было зарегистрировано девять пожаров. Погибли два человека в Слободзейском районе: селе Кицканы (причина – неосторожность при курении) и селе Чобручи (причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового отопительного оборудования). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 26 административных протоколов.

Кроме того, с 21 по 27 февраля было зафиксировано три грабежа и одно вымогательство (подозреваемые лица установлены), 37 краж (13 раскрыты по горячим следам), выявлено и задокументировано четыре факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (раскрыты). Сотрудниками правоохранительных органов разыскано семь обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск.

Сотрудниками подразделений ГАИ за минувшую неделю зафиксировано 985 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 26 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. На территории обслуживания Слободзейского района выявлено семь таких нарушителей, Рыбницкого – пять, Тирасполя и Дубоссарского района – по четыре, Бендер – три, Каменского района – два, Григориопольского – один.