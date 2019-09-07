За неделю в Приднестровье произошло 5 пожаров, один человек погиб

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С 30 августа по 5 сентября на территории Приднестровья зарегистрировано 5 пожаров. В одном из них погиб житель Днестровска. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 24 административных протокола.

За этот же период на территории республики зарегистрировано 182 заявления и сообщения о преступлениях. По 136 из них в течение суток установлены подозреваемые лица, пишет novostipmr.com.

Также было зарегистрировано 29 краж (семь раскрыты по горячим следам), 1 угон транспортного средства. Выявлено и задокументировано 16 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (по 15 установлены подозреваемые лица), четыре преступления в сфере экономики (все раскрыты).