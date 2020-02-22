За неделю в Приднестровье произошло 12 пожаров с 2 погибшими

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С 14 по 20 февраля на территории Приднестровья было зарегистрировано 17 пожаров. Погибли два человека.

В Бендерах причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, а в Рыбницком районе – неосторожность при курении. Как пишет novostipmr.com, травмы получил один человек в Бендерах из-за неосторожного обращения с огнём.

Также за неделю зарегистрировано 232 сообщения о преступлениях. По 196 из них установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зафиксировано 30 краж, 11 из которых раскрыты по горячим следам. Сотрудники органов внутренних дел разыскали 17 человек, объявленных в розыск.

Госавтоинспекторы за неделю зафиксировали 1 288 нарушений ПДД. Отстранены от управления 24 водителя, которые находились за рулём в состоянии опьянения.