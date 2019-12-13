За неделю в Приднестровье произошло 10 пожаров: один человек погиб

За неделю в Приднестровье произошло 10 пожаров: один человек погиб

С 6 по 12 декабря на территории ПМР было зарегистрировано десять пожаров. Один человек погиб при пожаре в селе Красная Горка. Ещё один тираспольчанин получил травмы по неосторожности при курении.

По данным пресс-центра МВД Приднестровья, по 2 возгорания зафиксировано в Тирасполе, на территории Григориопольского (с. Красная Горка и Григориополь) и Каменского районов (в сёлах Севериновка и Константиновка). В городах Бендеры, Днестровск, Слободзея и Рыбница произошло по 1 воспламенению.

За нарушение правил пожарной безопасности было составлено 23 административных протокола. Обстоятельства всех инцидентов выясняются.

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