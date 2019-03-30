За неделю в Приднестровье произошло 10 пожаров и почти 40 краж

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С 22 по 28 марта на территории Приднестровья было зарегистрировано 206 заявлений о преступлениях. По 165 из них установлены подозреваемые лица.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, за отчётный период было зарегистрировано: 39 краж, 1 грабёж, 7 фактов незаконного оборота наркотиков и 6 преступлений в сфере экономики. Были также найдены 12 человек, которые находились в розыске. Правоохранители выявили и задержали 5 госдолжников и 1 неплательщика алиментов.

За минувшую неделю было зарегистрировано 32 ДТП. В результате пострадали 2 человека, погибших нет. Сотрудниками подразделений ГАИ было составлено 1 160 административных протоколов за нарушение ПДД, а также выявлены 24 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

С 22 по 28 марта на территории Приднестровья случилось 10 пожаров. Из них 4 в г. Тирасполь, по 2 в г. Дубоссары и Бендеры, по 1 в сёлах Незавертайловка и Коротное Слободзейского района. В результате пожаров травмы получили 2 человека. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 33 протокола.