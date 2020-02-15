За неделю в Приднестровье отстранили от вождения 19 нетрезвых водителей

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В период с 7 по 13 февраля на территории Приднестровья зарегистрировали 164 сообщения о преступлениях. По 132 из них в течение суток были установлены подозреваемые.

За отчётный период зафиксирован 1 грабёж, 39 краж, задокументировано 6 фактов незаконного оборота наркотиков и 3 преступления в сфере экономики, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Правоохранители разыскали 8 человек, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Также были задержаны 13 госдолжников.

1 102 нарушения ПДД произошло за неделю. Отстранены от управления 19 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения.

С 7 по 13 февраля на территории Приднестровья произошло 4 пожара. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 30 административных протоколов.